Nach den Landtagswahlen

In Brandenburg streben SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht eine Koalition an. In Thüringen starten Verhandlungen von CDU, SPD und BSW. Die vom BSW geforderten Klauseln im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sowie die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland bergen jedoch Konfliktpotenzial. BSW-Landeschefin Wolf war nach einem Sondierungskompromiss mit CDU und SPD intern unter Druck geraten. Die BSW-Bundespartei bewertete den Kompromiss als zu wenig ambitioniert. Wolf bekräftigte nun, das diplomatische Profil des BSW in den Verhandlungen weiter schärfen zu wollen.

In Sachsen, wo im September ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wurde, gestalten sich die Gespräche von CDU, BSW und SPD weiter schwierig. Derzeit besteht noch keine Aussicht auf den Beginn von offiziellen Koalitionsverhandlungen.

