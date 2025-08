Sieht sich nun selbst mit Ermittlungen konfrontiert: Der frühere US-Sonderermittler Jack Smith. (picture alliance / ANP / Jerry Lampen)

Wie die "New York Times" meldet, geht es um einen möglichen Verstoß von Smith gegen ein Gesetz, das Bundesbeamten politische Aktivitäten während ihrer Arbeitszeit untersagt. Untersucht werden soll demnach, ob er darauf abzielte, die Präsidentenwahl im vergangenen Jahr zu beeinflussen.

Smith hatte wegen des Verdachts der Wahlmanipulation und Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten gegen Trump ermittelt. In einem weiteren Verfahren ging es um die Lagerung geheimer Regierungsakten in Trumps Privatanwesen in Florida.

