Verdacht auf Infektion: Bahnsteig in Hamburg gesperrt (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Am Nachmittag war am Hamburger Hauptbahnhof ein Bahnsteig gesperrt worden. Ein Mensch sei wegen grippeähnlicher Symptome in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die städtische Sozialbehörde mit. Eine der beiden Personen hatte demnach kurz zuvor in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet, wo mit dem Virus Infizierte behandelt worden waren.

Das Marburg-Virus löst schweres Fieber aus. Die Infektionskrankheit ist bisher im östlichen, zentralen und südlichen Afrika bekannt.

