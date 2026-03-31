Urlaubsinsel

Trinkwasser in Zypern wird knapp. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil / M.i.S.)

In den Versorgungsnetzen der Hafenstadt Larnaka etwa wurde der Wasserdruck gesenkt. Ziel sei eine Reduzierung des Verbrauchs, um mögliche Wasserabschaltungen im Sommer zu vermeiden, erklärten die zyprischen Behörden. Sie riefen die Bevölkerung zu einem bewussteren Umgang mit Wasser auf.

Den Angaben zufolge waren die Wasserspeicher Ende März nur zu gut 31 Prozent gefüllt. Auf Zypern endet die Regenzeit im April. Es sollen weitere Entsalzungsanlagen gebaut werden. Zwölf sind bereits in Betrieb. Dies reiche aber nicht aus, betonen die Bürgermeister der bei Touristen beliebten Städte und Orte an der Südküste der Insel.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.