Kriminalität

Migranten aus Mittelamerika im mexikanischen Tijuana - die meisten wollen weiter in die USA. (imago / Kyodo News)

Banden und Kartelle schienen von Migranten zunehmend Gebühren für die Durchquerung Mexikos zu verlangen und sie für Lösegeldforderungen zu entführen, erläuterte die nationale Einwanderungsbehörde. Zuletzt waren zehn Kolumbianer im Norden Mexikos entführt worden. Die Suche nach ihnen läuft. Von Verwandten in den USA wurden tausende Dollar Lösegeld verlangt.

Dies ist die jüngste in einer Reihe von Massenentführungen in Mexiko. Bei der Suche nach den Vermissten stießen Polizisten in der Vergangenheit immer wieder auch auf Migranten, deren Verschwinden noch nicht gemeldet worden war.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.