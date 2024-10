Zerstörung in der russischen Stadt Belgorod (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Yelizaveta Demidova)

Wie der regionale Gesundheitsminister mitteilte, wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in der Nacht zudem mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen, mehr als 70 davon in Belgorod, das an der Grenze zur Ukraine liegt.

Aus der ostukrainischen Stadt Charkiw wird unterdessen ein russischer Angriff gemeldet. Dort sind nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen verletzt worden. Es sei ein fünfstöckiges Wohnhaus getroffen worden, hieß es. Die ukrainische Luftwaffe teilte zudem mit, dass sie in der vergangenen Nacht 78 russische Drohnen abgeschossen habe.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

