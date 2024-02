Die Hafenstadt Gwadar in Pakistan muss nach starken Regenfällen evakuiert werden. (Ppi / PPI via ZUMA Press Wire / dpa / Ppi)

Ein Behördensprecher teilte mit, bisher seien etwa zehntausend Menschen aus der Stadt im Südwesten des Landes in Sicherheit gebracht worden. An der Evakuierungsaktion ist demnach auch das Militär beteiligt. Den Angaben zufolge stehen zahlreiche Häuser in Gwadar unter Wasser. Nach Einschätzung von Meteorologen soll es in den kommenden Tagen weiter regnen.

Pakistan gehört zu den Ländern, die am stärksten von Extremwetterereignissen in Folge der Klimaerwärmung betroffen sind. 2022 stand während der Monsunzeit zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.