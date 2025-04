Migranten während des Verlassens eines Zeltlagers bei Dschebeniana in Tunesien. (AFP / FETHI BELAID)

Tausende Menschen hätten die Zeltlager in der zentralen Küstenregion bei Dschebeniana bereits verlassen, sagte der Sprecher der Nationalgarde der Nachrichtenagentur AFP. Etwa 20.000 Migrantinnen und Migranten hatten sich den Angaben zufolge in illegalen Camps in Olivenhainen niedergelassen. Schwangere Frauen und weitere gefährdete Personen seien den Gesundheitsbehörden übergeben worden.

Tunesien ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa.

