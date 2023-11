Auto-Explosion an Grenze zwischen USA und Kanada (Uncredited / WKBW-TV via AP / dpa )

Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Hochul, sagte bei einer Pressekonferenz, es werde aber eine Weile dauern, bis man herausfinden werde, was passiert sei. Hochul bestätigte, dass zwei Insassen in dem Auto ums Leben gekommen seien. Ein Grenzbeamter sei leicht verletzt worden.

Der Vorfall gestern am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario hatte in beiden Staaten Besorgnis erregt. Das Weiße Haus erklärte, Präsident Biden verfolge die Entwicklungen aufmerksam. Der kanadische Premierminister Trudeau teilte mit, Behördenvertreter nähmen den Zwischenfall sehr ernst.

