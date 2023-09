Tödliche Schüsse in Rotterdam

Laut der Polizei von Rotterdam handelte es sich bei den beiden Tatorten um eine Wohnung und ein Krankenhaus. (Bas Czerwinski / ANP / dpa / Bas Czerwinski)

Wie der niederländische Sender NOS berichtet, wies die Staatsanwaltschaft in einer E-Mail an die Uniklinik auf das - so wörtlich - beunruhigende und psychotische Verhalten des 32-Jährigen hin. Auch sei rechtsextreme Propaganda auf dem Handy des Mannes gefunden worden.

Der Student hatte gestern drei Menschen erschossen, zunächst in einer Wohnung eine Frau und ihre Tochter und anschließend einen Dozenten in einem Hörsaal. Später soll er dort auch ein Feuer gelegt haben. Der Täter wurde festgenommen.

