Kriminaltechniker der Polizei am Tatort in der Golders Green Road im Norden Londons (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jacqueline Lawrie)

Das teilte der Leiter der Anti-Terror-Einheit mit. Der mutmaßliche Angreifer sei von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen worden, es handele sich um einen 45-jährigen Mann. Ermittelt werden soll jetzt, ob sich der Angriff gezielt gegen die jüdische Gemeinschaft in London richtete. Premierminister Starmer hatte die Attacke bereits als antisemitisch eingestuft.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer, einer davon sei zwischen 30 und 40, der andere zwischen 70 und 80 Jahre alt. Beide seien im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.