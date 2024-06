Linksextremismus

Auch der Generalbundesanwalt hatte den mutmaßlichen Linksextremisten im Visier. (Uli Deck/dpa)

Nach Informationen von NDR und WDR wirdi hm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll im Februar 2023 an Angriffen auf Rechtsextreme in Budapest beteiligt gewesen sein. Mehrere Menschen wurden damals zusammengeschlagen und zum Teil erheblich verletzt. Die ungarischen Behörden haben noch weitere Deutsche in Verdacht, sich an den Angriffen beteiligt zu haben.

Der 23-Jährige war vor der Auslieferung bereits in Deutschland in Haft. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, Mitglied in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu sein.

