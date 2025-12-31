Proteste im Iran

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Mehrere Menschen hätten das Gouverneursbüro in Fasa im Süden des Landes attackiert und beschädigt, hieß es von Seiten der Behörden. Man werde entschieden gegen Unruhestifter vorgehen.

Im Iran gibt es seit Tagen Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage. Die Demonstrationen waren am Sonntag von Teherans größtem Handy-Markt ausgegangen. Zunächst demonstrierten vor allem Händler, inzwischen schlossen sich auch zahlreiche Studenten der Protestbewegung an.

Der israelische Geheimdienst Mossad rief die Menschen im Iran zum Protest auf.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.