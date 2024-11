Nach Überflutungen

Nach den Überschwemmungen in Spanien werden immer noch 78 Menschen vermisst (Archivbild). (Manu Fernandez/AP/dpa)

Das teilte die Regierung der am stärksten betroffenen Region Valencia mit. Die vorläufige offizielle Zahl der Todesopfer liegt weiterhin bei 219. Laut den Regionalbehörden sei die Identität von 40 geborgenen Toten noch nicht klar. Zudem wird befürchtet, dass Menschen auch ins Mittelmeer gespült worden sein könnten. Unterdessen gehen die Sucharbeiten weiter.

Aus Spanien wurden weitere Unwetter gemeldet. So gab es in der vergangenen Nacht starke Niederschläge und Überschwemmungen in der Region Katalonien.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.