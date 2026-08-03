Es gab erneut gegenseitige Angriffe. (picture alliance / NurPhoto / Yevhen Titov)

Sechs Menschen wurden demnach im Urlaubsort Archipo-Osipowka am Schwarzen Meer von Trümmerteilen einer Drohne erschlagen. Auf der Krim wurden laut dem dortigen Verwaltungschef vier Menschen bei einem Angriff getötet.

Derweil griff die russische Armee erneut die ukrainische Großstadt Saporischschja an. Nach Angaben von Regionalgouverneur Fedorow schlugen acht Bomben in Wohngebieten ein. Eine Frau wurde getötet; es gab zahlreiche Verletzte. In der Region Dnipropetrowsk in der Südostukraine meldete der Gouverneur drei Tote bei einem russischen Angriff auf eine Tankstelle. Russland griff zudem Schiffe im Schwarzen Meer auf dem Weg in die Ukraine an.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.