Westafrika

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Lokalen Medien zufolge könnte die Zahl der Opfer noch steigen. Bei dem Spiel war es zu Ausschreitungen gekommen. Auslöser soll eine Schiedsrichter-Entscheidung gewesen sein. Zuschauer sollen Steine geworfen sowie das Spielfeld gestürmt haben. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Daraufhin sei eine Massenpanik ausgebrochen.

Das Fußballspiel war Teil eines Turniers in der Stadt N'Zerekore, das zu Ehren des Juntachefs Doumbouya ausgetragen wurde. Er kam 2021 durch einen Putsch in Guinea an die Macht.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.