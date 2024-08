Ein Hubschrauber wirft während eines Waldbrandes in Griechenland Wasser ab. (Michael Varaklas / AP / dpa / Michael Varaklas)

Die Feuerwehr teilte mit, betroffen seien mehr als 30.000 Menschen. Sie sollen in die nahegelegene Ortschaft Nea Makri am Meer gebracht werden. In mehreren Regionen des Landes kämpften hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer den ganzen Tag über gegen Waldbrände. Starke Winde und Trockenheit erschweren die Löscharbeiten. Über Athen waren Rauchschwaden zu sehen.

