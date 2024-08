Nach einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Pokrowsk wurde die Evakuierung von Menschen angeordnet. Hier ein Foto aus dem letzten Jahr. (Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

In der Mitteilung heißt es, der Vormarsch der russischen Truppen kommme so schnell voran, dass die Maßnahme nötig werde. Die Anordnung gilt auch für nahegelegene Orte. Die russischen Streitkräfte hatten ihre Angriffe in der Region zuletzt weiter verstärkt. In Pokrowsk lebten vor dem russischen Angriffskrieg rund 60.000 Menschen. Die Stadt gilt als Logistik-Knotenpunkt der Region Donezk.

In der russischen Region Kursk dauern die Gefechte zwischen den ukrainischen und den russischen Streitkräften an. Das US-Institut für Kriegsstudien teilte mit, die Ukraine habe ihre Angriffe fortgesetzt. Es gibt Berichte ukrainischer Militärblogger, nach denen die Armee weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht haben soll. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kampfgebieten nicht.

