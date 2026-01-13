Diese Maßnahme sei notwendig, um die Verbreitung von Desinformation sowie Aufrufe zur Gewalt zu verhindern, heißt es in einem Schreiben an die Internetprovider, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren.
Staatschef Museveni regiert das ostafrikanische Land seit 1986 und will sich nun fünf weitere Jahre als Präsident sichern. Er geht zunehmend autokratisch vor, auch weil sein Rückhalt in der Bevölkerung schwindet. Bereits am Wochenende bezog das Militär auf Anordnung der Behörden in Teilen der Hauptstadt Kampala Position.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.