Australien hat offiziell das Wetterphänomen El Niño ausgerufen. (Grafik: Deutschlandradio)

Die australische Meteorologiebehörde warnte, im bevorstehenden Sommer drohten extrem hohe Temperaturen und heftige Buschfeuer. Bereits seit Tagen sind die Temperaturen in Australien für die Jahreszeit viel zu hoch. Sie liegen mancherorts 10 bis 16 Grad über den Durchschnittswerten für September. Wegen Waldbrandgefahr wurden in New South Wales zahlreiche Schulen vorsorglich geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.