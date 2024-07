Frankreich sichert die Olympischen Sommerspiele mit mehr als 50.000 Einsatzkräften ab. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Khademian Farzaneh / ABACA)

Insgesamt wurden nach Angaben von Innenminister Darmanin mehr als eine Million Untersuchungen durchgeführt. Es seien alle Personen überprüft worden, die in irgendeiner Weise an den Olympischen Spielen beteiligt seien, darunter Athleten, Trainer, Journalisten, Freiwillige und Anwohner. Die meisten der Ausgeschlossenen stehen demnach unter Verdacht der ausländischen Einflussnahme. Mehrere hundert weitere Personen sind in der französischen Gefährderkartei verzeichnet, gelten als Islamisten oder als links- oder rechtsextrem.

Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris. Mehr als 50.000 Einsatzkräfte sollen für die Sicherheit in der französischen Hauptstadt und an den Austragungsorten sorgen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.