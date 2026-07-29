Kabinettsbeschluss
Behörden sollen KI bei Asylanträgen nutzen dürfen

Die Bearbeitung von Asylanträgen in Deutschland soll durch Künstliche Intelligenz beschleunigt werden.

    Thorsten Frei (CDU, Mitte r), bisheriger Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben, spricht mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, Mitte l) vor Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt.
    Bundeskabinett: Behörden können bei Anträgen KI benutzen. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)
    Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den das Bundeskabinett verabschiedet hat. Auch bei Anträgen auf Visa und aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten soll die KI demnach eingesetzt werden.
    Die Behörden erhalten darüber hinaus die Erlaubnis, erhobene Antragsdaten zum Trainieren von KI-Modellen zu verwenden und mit öffentlich zugänglichen Daten im Internet abzugleichen.
    Die endgültige Entscheidung über Asylanträge soll weiterhin ausschließlich von Menschen getroffen werden.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.