Wie das Verkehrsministerium miteilte, sollen Besucherinnen und Besucher vor den Gesundheitsgefahren durch alternative Routen geschützt werden. Der Eichenprozessionsspinner hat sich in diesem Jahr besonders stark verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können bei Kontakt starke Juckreize, Husten und asthmaartige Beschwerden auslösen.
Die Landesminister für Umwelt und Infrastruktur machen sich im Laufe des Tages ein Bild von der Lage.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.