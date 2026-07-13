Spreewald
Behörden sperren wegen des Eichenprozessionsspinners mehrere Gewässer

Das Land Brandenburg hat wegen des Eichenprozessionsspinners die Hälfte der Wasserwege des Unterspreewaldes gesperrt.

    Brandenburg: Auf dem Bild ist ein Band mit der Aufschrift 'Vorsicht Eichenprozessionsspinner' zu sehen.
    Spreewald: Behörden sperren wegen des Eichenprozessionsspinners mehrere Gewässer. (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)
    Wie das Verkehrsministerium miteilte, sollen Besucherinnen und Besucher vor den Gesundheitsgefahren durch alternative Routen geschützt werden. Der Eichenprozessionsspinner hat sich in diesem Jahr besonders stark verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können bei Kontakt starke Juckreize, Husten und asthmaartige Beschwerden auslösen.
    Die Landesminister für Umwelt und Infrastruktur machen sich im Laufe des Tages ein Bild von der Lage.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.