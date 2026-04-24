Rauch steigt bei einem Brand im russischen Ölterminal von Tuapse auf. (Foto vom 21.04.2026) ( IMAGO / Boris Morozov)

In der Stadt Tuapse sei die Konzentration giftiger Partikel bis zu drei Mal so hoch wie die zulässigen Grenzwerte. Nach Regenschauern liege auf den Straßen und Wegen eine schwarze Schicht. Den Angaben zufolge stehen nach vier Tagen immer noch mehrere Öltanks in Flammen. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Die ukrainische Armee hat den Schwarzmeerhafen von Tuapse in den vergangenen Tagen mehrfach mit Drohnen attackiert. Die Angriffe auf die Ölindustrie sollen unter anderem den Treibstoffnachschub der russischen Armee beeinträchtigen. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen großangelegten Krieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.