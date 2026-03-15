In Frankreich werden die Bürgermeister und Kommunalparlamente neu gewählt. In rund 35.000 Kommunen findet am 15. März ein erster Wahlgang statt. (AFP / Elodie Clement)

Hochrechnungen sehen ihn bei rund 38 Prozent der Stimmen. Mit 24 Prozent folgt die konservative Kandidatin, die Ex-Kulturministerin Dati. Die sozialistische Amtsinhaberin Hidalgo war nach zwölf Jahren im Amt nicht erneut angetreten.

Der rechte Rassemblement National - RN - erzielte in mehreren Städten Erfolge. So wurde der Bürgermeister von Perpignan, Aliot, den Hochrechnungen zufolge bereits in der ersten Runde mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt.

In der zweitgrößten französischen Stadt Marseille liegt der Kandidat des RN etwa gleichauf mit dem amtierenden Bürgermeister der Sozialisten. In Nizza und Toulon gewannen vom RN unterstützte Kandidaten die erste Runde.

Die Kommunalwahlen in Frankreich gelten auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.