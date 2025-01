Rückkehrer in den Süden des Libanon. (AFP / MAHMOUD ZAYYAT)

Nach Angaben aus Beirut wurden mindestens 15 Menschen getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, Verdächtige hätten sich den Truppen genähert und die Soldaten deshalb Warnschüsse abgegeben. Mehrere Personen seien festgenommen worden und würden vor Ort verhört.

In der Gegend sind immer noch israelische Truppen stationiert. Gemäß dem Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hätten sie bis heute abziehen müssen. Die israelische Regierung hatte jedoch bereits am Freitag mitgeteilt, dass das Ende November geschlossene Abkommen vom Libanon nicht "vollständig erfüllt" worden sei und die Soldaten vorerst nicht abgezogen würden. Trotzdem versuchten heute hunderte Menschen, in ihre Dörfer im Südlibanon zurückzukehren.

