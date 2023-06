Touristen-Tauchboot wird nahe «Titanic»-Wrack vermisst. (Oceangate/ZUMA Press Wire Service)

Ein Tauchroboter habe es in der Nähe des Wracks der "Titanic" gefunden, schrieb die US-Küstenwache per Twitter. Es ist unklar, ob es sich um Teile der "Titan" handelt. Die Informationen würden nun ausgewertet. Die Küstenwache sucht seit Tagen nach dem Tauchboot und setzt dabei auch ferngesteuerte Tiefsee-Tauchroboter ein.

Die "Titan" mit fünf Menschen an Bord war am Sonntag von der Küste der kanadischen Insel Neufundland aus zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen; nach zwei Stunden riss der Kontakt ab. Es wird befürchtet, dass der Sauerstoff an Bord heute zu Ende gehen könnte, sollte das Tauchboot noch intakt sein.

