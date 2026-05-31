Brenner-Autobahn

Das sagte ein Sprecher vom Autobahnbetreiber Asfinag der Deutschen Presse-Agentur. Die Verbindung zwischen Österreich und Italien war wegen einer Demonstration bis gestern Abend blockiert worden. Das erwartete Verkehrschaos blieb aus.
Demonstriert hatten die Anwohner unter anderem wegen der Lärmbelastung. Fast elf Millionen Autos und 2,4 Millionen Lastwagen fuhren im vergangenen Jahr über den Brenner. Aufgrund der gestrigen Sperrung wird heute mit viel Verkehr gerechnet.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.