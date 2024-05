Erneut gab es russische Angriffe mit Toten und Verletzten auf die Stadt Charkiw in der Ukraine. (AFP / SERGEY BOBOK)

Trümmerteile von abgeschossenen Kampfdrohnen seien in mehreren Stadtteilen herabgestürzt und hätten Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen angerichtet, teilten die Behörden mit. Auch andere ukrainische Regionen wurden in der Nacht von Russland mit Kampfdrohnen beschossen - darunter Odessa, Mykolajiw und Dnipropetrowsk. Von insgesamt 29 Drohnen wurden laut der ukrainischen Luftwaffe landesweit 28 abgeschossen.

Aus Russland gab es Berichte von ukrainischen Drohnenangriffen. Dabei sei in der Region Belgorod eine Frau getötet worden, erklärte der Gouverneur.

