Leere Ränge
Beim Afrika-Cup kommen Fans auch ohne Tickets in die Stadien

Beim Afrika-Cup in Marokko werden Fans offenbar auch ohne bezahlte Tickets in die Fußballstadien gelassen. Der afrikanische Fußballverband CAF reagiere damit auf die geringe Auslastung der Spielstätten in der Vorrunde, sagte ein Verbandsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.

    Spieler der Mannschaften von Äquatorialguinea und Burkina Faso spielen vor fast leeren Rängen beim Afrika-Cup in Casablanca, Marokko.
    Äquatorialguinea gegen Burkina Faso beim Afrika-Cup in Marokko (IMAGO / Shengolpixs / IMAGO / Vincent KAMTO )
    Bei mehreren Begegnungen seien etwa 20 Minuten nach Spielbeginn die Tribünen für die draußen wartenden Fans geöffnet worden. So hatten Kamerun und Gabun gestern in Agadir vor zunächst fast leeren Rängen gespielt, später wurde die Zuschauerzahl dann mit 35.200 angegeben.
    Die Auslastung der Stadien beim Afrika-Cup ist für die Organisatoren mit Blick auf die WM 2030 von großer Bedeutung, weil Marokko das Turnier gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen wird.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.