Bundesamt für Strahlenschutz

Oft stünden Kriterien wie Preis, Display, Kamera oder Akkulaufzeit bei der Entscheidung im Vordergrund, erklärte das Bundesamt in Salzgitter. Wer aber darauf achten möchte, ein möglichst strahlungsarmes Modell zu wählen, könne dazu die SAR-Werte der Geräte vergleichen. Das Amt listet Werte von mehr als 4.000 aktuellen und älteren Mobiltelefonen sowie Tablets auf der eigenen Internetseite auf. Anlass der Empfehlung ist die bald anstehende Vorweihnachtszeit und der "Black Friday" mit seinen Sonderangeboten.

Elektromagnetische Felder

Mobiltelefone nutzen dem Bundesamt zufolge hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen. Diese Felder können das Körpergewebe erwärmen. Der SAR-Wert - die Abkürzung für "Spezifische Absorptionsrate" - eines Handys gibt an, wie viel Energie der Kopf oder der Körper beim Telefonieren mit dem Handy aufnimmt. Alle Mobiltelefone auf dem deutschen Markt müssen demnach einen SAR-Wert von zwei Watt pro Kilogramm einhalten. Viele hätten aber auch deutlich geringere Werte, so das Bundesamt.

