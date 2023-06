Heusgen und Hadley

NATO-Logo und EU-Flagge (Symbolbild) (imago stock&people)

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für das RedaktionsNetzwerk Deutschland schreiben beide, damit könne man Russland einen strategischen Preis für seine Invasion bezahlen lassen und von einer Wiederaufnahme des Krieges abschrecken. Sollte es aber zu einem "eingefrorenen Konflikt" mit einer "heißen Kontrolllinie" kommen, müsse die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zunächst auf Eis gelegt werden. So müsse es verhindert werden, dass das westliche Militärbündnis in einen direkten Konflikt mit Russland verwickelt und ein Atomkrieg riskiert werde.

In diesem Fall aber sollten sich Europa, die USA und andere Unterstützer dazu verpflichten, die Ukraine mit Ausrüstung, Ausbildung sowie nachrichtendienstlichen Informationen zu versorgen und die Verteidigungsindustrie des Landes aufzubauen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.