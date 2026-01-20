Der Demokratieaktivist Ahmed Duma (August 2023) (Mohamed El Raai / dpa / Mohamed El Raai)

Das gab der Anwalt von Ahmed Duma in Sozialen Medien bekannt. Zuvor hatte der Aktivist ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Video geteilt. Darin spricht der ebenfalls bekannte Aktivist Mohammed Adel über seine Haftbedingungen. Das ägyptische Innenministerium bezeichnete das Video als Versuch, Tatsachen zu verdrehen und Verwirrung zu stiften.

Duma war zusammen mit weiteren Demokratie-Aktivisten eines der bekanntesten Gesichter der Revolution von 2011 in Ägypten, die Langzeitherrscher Mubarak zu Fall brachte. Duma war wiederholt festgenommen worden und saß jahrelang im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.