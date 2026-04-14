Der chinesische Menschenrechtler Yu Wensheng (Archivbild) (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

Er sei nach Peking zurückgekehrt, schrieb seine Frau auf der Online-Plattform X. Sie selbst hatte ein Jahr und neun Monate Haft verbüßen müssen. 2023 waren Yu und seine Frau in Peking während eines Besuchs der damaligen Bundesaußenministerin Baerbock auf dem Weg zum Sitz der EU-Delegation festgenommen worden, die unweit der deutschen Botschaft liegt. Im Oktober 2024 wurden beide unter dem Vorwurf einer "Anstiftung zu Untergrabung der Staatsgewalt" verurteilt. Deutschland und die EU kritisierten das Verfahren damals als politisch motiviert.

2018 war Yu mit dem Deutsch-Französischen Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit ausgezeichnet worden, mit dem sein Einsatz für den Schutz von Menschenrechten gewürdigt wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.