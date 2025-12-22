Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Sicherheitskräfte am Flughafen in Kairo hätten ihn stundenlang festgehalten und dann erklärt, dass er nicht in den Libanon reisen dürfe, teilte Ahmed Duma in sozialen Medien mit. Er sei über das Verbot vorab nicht informiert worden. Die ägyptischen Behörden äußerten sich nicht zu den Angaben.

Duma war zusammen mit weiteren Demokratie-Aktivisten eines der bekanntesten Gesichter der Revolution von 2011 in Ägypten, die Langzeitherrscher Mubarak zu Fall brachte. Duma war wiederholt festgenommen worden. 2015 wurde er zu lebenslanger Haft wegen eines Angriffs auf Sicherheitskräfte verurteilt. 2023 wurde er begnadigt und freigelassen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.