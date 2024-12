Der indische Film-Regisseur Shyam Benegal im Jahr 2008 (AP / Mahesh Kumar A)

Er starb im Alter von 90 Jahren in Mumbai, wie seine Familie mitteilte. Um das Kino machte sich Benegal unter anderem als Regisseur und Drehbuchautor verdient. In den 1970er-Jahren war er ein Vertreter des New Indian Cinema und griff in seinen Werken soziale Themen auf. Später wandte er sich historischen Stoffen und Dokumentationen zu, etwa über den jungen Ghandi.

Premierminister Modi bescheinigte Benegals Erzählkunst einen tiefgreifenden Einfluss auf das indische Kino.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.