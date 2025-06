Der türkische Präsident Erdogan. (IMAGO / Avalon / Stefano Costantino TTL)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, wird ihm Beleidigung und Bedrohung von Präsident Erdogan vorgeworfen. Grund für seine Verhaftung soll Berichten zufolge ein Video sein, in dem Altayli über eine Umfrage spricht, laut der 70 Prozent der Menschen in der Türkei gegen eine lebenslange Amtszeit Erdogans wären. Altayli argumentiert, das türkische Volk wolle nicht auf sein Recht zur Wahl verzichten. Er führt dies an historischen Beispielen aus. So habe sich das Volk in der Vergangenheit etwa einiger osmanischer Herrscher entledigt - indem diese Opfer von Attentaten geworden seien. Altayli bestritt gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass er mit seinen Aussagen Erdogan bedroht habe.

Der 62-Jährige kommentiert auf einem YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten regelmäßig das politische Geschehen in der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.