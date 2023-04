St. Petersburg: Einsatzkräfte steht am Ort der Explosion. (--- / AP / dpa / ---)

Weitere 25 Menschen wurden bei der Detonation des Sprengsatzes gestern am frühen Abend verletzt, wie die Staatsagentur Tass weiter berichtet. Der 40-jährige Journalist und Blogger mit dem Pseudonym Wladlen Tatarskij sei auf der Stelle tot gewesen.

Tatarskij, dessen richtiger Name Maxim Fomin lautet, stammte aus dem Donbass in der Ostukraine. Er soll sich zu einer nationalistischen Veranstaltung in einem Café im Zentrum von Sankt Petersburg aufgehalten haben. Nach Medienberichten gehört das Café Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldnertruppe Wagner.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Sprengsatz in einer Büste eingebaut, die Tatarskij bei dem Treffen als Geschenk überreicht wurde. Der Blogger verbreitete ab 2014 Videos vom Frontgeschehen in der Ukraine und gab jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollten.

