Begehrt in der Wissenschaftswelt: Der Nobelpreis. (Unsplash / Anastacia Dvi)

Im vergangenen Jahr ging der Medizin-Nobelpreis an zwei Forschende, die den Weg für die schnelle Entwicklung der Corona-Impfstoffe bereiteten. In diesem Jahr werden sieben Forscher als Favoriten gehandelt, darunter auch zwei Deutsche.

Nur 13 Frauen ausgezeichnet

Kritiker monieren immer wieder, dass Frauen bei der Vergabe der Nobelpreise zu kurz kommen. So wurden seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 insgesamt 227 Menschen mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, darunter waren aber nur 13 Frauen. Und einige Forscherinnen wurden zwar oft nominiert, haben den Nobelpreis aber nie bekommen. Das gilt zum Beispiel für die Physikerin Lise Meitner, die 48-mal vorgeschlagen wurde.

Die im vergangenen Jahre mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftlerin Anne L’Huillier von der schwedischen Universität Lund war erst die fünfte Preisträgerin in Physik - bei 220 ausgezeichneten Männern. Über alle Kategorien hinweg waren nur 6,6 Prozent der Ausgezeichneten weiblich. Die meisten wurden für Literatur oder Frieden ausgezeichnet.

Am Freitag wird der Friedensnobelpreis bekanntgegeben.

In den kommenden Tagen folgen traditionell die Auszeichnungen für Physik und Chemie sowie Literatur. Am Freitag steht dann der Friedensnobelpreis an, der als einzige Auszeichnung nicht in Stockholm sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird. Und am kommenden Montag folgt die Ehrung in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften, die als einzige nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobel zurückgeht. Jeder Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 968.000 Euro. Werden zwei oder drei Preisträger ausgezeichnet, teilen sie sich die Summe. Die Vergabe der Nobelpreise erfolgt am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.