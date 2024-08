US-Wahlkampf

Die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris steht kurz vor der Bekanntgabe ihres Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mark Hertzberg)

Die größten Chancen werden den Gouverneuren von Pennsylvania und Minnesota, Shapiro und Walz, eingeräumt. Am Abend will Harris mit ihrem neuen "Running Mate", wie dessen Rolle in den USA genannt wird, erstmals bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im "Swing State" Pennsylvania auftreten. Mit dem Ausdruck werden eng umkämpfte und womöglich wahlentscheidende Bundesstaaten bezeichnet. Im Anschluss ist eine gemeinsame Wahlkampf-Tour durch mehrere Bundesstaaten geplant.

Harris hatte sich am Freitag die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Bei einer Online-Abstimmung der Demokraten erhielt sie bereits vor dem heute endenden Votum die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.