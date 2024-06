Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen fordert mehr Maßnahmen zur Inklusion (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Dusel verwies auf mehrere Vorhaben im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP. Dazu gehöre insbesondere die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes, teilte er in Berlin mit. Die Bundesregierung dürfe Teilhaberechte von Menschen mit Behinderungen nicht unter Finanzierungsvorbehalt stellen. Dusel hob in diesem Zusammenhang lobend den Beschluss der G7 von Mitte Juni hervor. Die Staats- und Regierungschefs hatten in ihrem Abschlusskommuniqué erstmals gemeinsame Vorhaben zur Inklusion festgeschrieben.

