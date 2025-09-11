Gespräche mit US-Gesandten

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko (picture alliance / dpa / Russian Defence Ministry / Vadim Savitsky)

Die Personen verschiedener Nationalitäten seien nach Litauen gebracht worden, teilte ein Sprecher der US-Botschaft in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit. Litauischen Angaben zufolge stammen die meisten der Freigelassenen aus Belarus, 14 kommen aus anderen Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Zuvor hatte der belarussische Präsident Lukaschenko den als Trump-Gesandten agierenden Anwalt Coale in Minsk empfangen.

In Belarus sind zahlreiche Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Putin und regiert Belarus seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär.

