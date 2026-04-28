Andrzej Poczobut saß fünf Jahre lang in Belarus im Gefängnis. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leonid Shcheglov)

Dies teilte ‌der polnische Ministerpräsident Tusk mit. Poczobut saß mehr als fünf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Der 53 Jahre alte Journalist gehört zur polnischen Minderheit in Belarus. Er hatte viele Jahre für die polnische Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" aus dem autoritär regierten Land berichtet. 2025 wurde er vom EU-Parlament mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet.

Der Gefangenenaustausch kam unter Vermittlung des US-Unterhändlers Coale zustande. Insgesamt kamen drei Polen und zwei Moldauer frei, auf der anderen Seite laut russischen Medienberichten zwei Russen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.