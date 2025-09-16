Belarus Lukaschenko begnadigt 25 politische Gefangene

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko (picture alliance / dpa / Russian Defence Ministry / Vadim Savitsky)

Nach Informationen der Nichtregierungsorganisation Wjasna sind darunter auch einige politische Gefangene. Hintergrund sind die Vermittlungsbemühungen der US-Regierung. In der vergangenen Woche hatte das Regime in Belarus 52 politische Gefangene freigelassen. Aus Protest gegen die Wiederwahl Lukaschenkos waren 2020 Hunderttausende in Belarus auf die Straße gegangen. Die Proteste wurden niedergeschlagen, Zehntausende inhaftiert. Lukaschenko ist seit 1994 in Belarus an der Macht.

