Isolationshaft

Die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa sitzt seit 2021 in Haft. (Archivbild) (picture alliance / Sputnik / Viktor Tolochko)

Die Informationen, die man von Mitgefangenen erhalte, seien alarmierend, erklärte die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja im Onlinedienst X. Die 42-Jährige wiege nur noch 45 Kilogramm, werde ausgehungert und in ständiger Isolation gehalten. Laut Tichanowskaja befinden sich mehr als 200 politische Gefangene in Belarus in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand.

Kolesnikowa gehörte zu den bekanntesten Vertreterinnen der Opposition während der Massenproteste nach den Wahlen in Belarus im Jahr 2020. Als eine der wenigen führenden Oppositionellen entschied sie sich gegen die Flucht ins Exil. 2021 wurde sie zu elf Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.