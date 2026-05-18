Konkret geprobt werde der Transport von Nuklearmunition, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit. Das planmäßige Training richte sich nicht gegen Drittländer und stelle keine Bedrohung für die Sicherheit in der Region dar, betonte das Ministerium.
Russland hat im Nachbarland taktische Atomwaffen stationiert. Der belarussische Machthaber Lukaschenko gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Putin. Beide Länder halten regelmäßig gemeinsame Militärmanöver ab.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.