Atomwaffen
Belarus und Russland führen gemeinsame Übung durch

Die Streitkräfte von Belarus und Russland haben nach Militärangaben eine gemeinsame Übung zum möglichen Einsatz von Atomwaffen begonnen.

    Ein Ka-52-Kampfhubschrauber der russischen Luftwaffe ist während gemeinsamer Militärübungen zwischen Russland und Belarus in der Luft.
    Belarus und Russland beginnen Atomwaffenübung (Russisches Verteidigungsministerium/AP/dpa)
    Konkret geprobt werde der Transport von Nuklearmunition, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit. Das planmäßige Training richte sich nicht gegen Drittländer und stelle keine Bedrohung für die Sicherheit in der Region dar, betonte das Ministerium.
    Russland hat im Nachbarland taktische Atomwaffen stationiert. Der belarussische Machthaber Lukaschenko gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Putin. Beide Länder halten regelmäßig gemeinsame Militärmanöver ab.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.