In Nähe zu EU und NATO

Belarussische Soldaten beim letzten gemeinsamen Manöver mit Russland 2021. (dpa-Bildfunk / adim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service)

Die Übung ist bis Dienstag angesetzt und läuft unter dem Namen Sapad 2025, was übersetzt Westen 2025 bedeutet. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer, erwartet die Beteiligung von 13.000 Soldaten in Belarus und weiteren 30.000 auf russischem Gebiet. Das Manöver findet alle vier Jahre statt. Dabei nutzte Russland die Übung 2021, um Waffen und schweres Gerät für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen.

Polen kündigte an, seine Grenze zu Belarus wegen des Manövers zu schließen. Russland forderte Polen auf, die Grenze offen zu halten. Die Entscheidung diene nur dazu, eine Politik der weiteren Eskalation zu rechtfertigen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.