Ukrainische Regierung:

Die Kamaryn Slavutych Grenzbrücke über den Fluss Dnieper zwischen der Ukraine und Belarus. (Archivbild) (Planet Labs PBC / AFP)

Wie das Außenministerium in Kiew mitteilte, wurden in der Region Gomel neue Einheiten mit Panzern, Artillerie und Flugabwehr beobachtet. Das Außenministerium warnte Belarus, - so wörtlich - unter dem Druck Russlands tragische Fehler zu begehen.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die Truppen in der Grenzregion zu verstärken. Als Grund nannte er Truppenansammlungen auf ukrainischer Seite. Die mit Moskau verbündete Regierung in Minsk ist nicht aktiv am Krieg gegen die Ukraine beteiligt.

Unterdessen teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit, dass seine Einheiten zwei weitere Ortschaften in der russischen Region Kursk unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Seit Anfang August befinden sich ukrainische Soldaten in der Region. In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach Angaben örtlicher Behörden mehrere westliche Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters Opfer eines russischen Raketenangriffs geworden. Dabei wurde ein britischer Journalist getötet. Vier weitere Reporter wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.