Aryna Sabalenka nach ihrem Sieg im Finale des WTA-Turniers in Miami. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marta Lavandier)

Für Sabalenka ist es der zweite Turniersieg in dieser Saison. Die 26-Jährige gewann zum Jahresauftakt in Brisbane; bei den anschließenden Australian Open erreichte sie als Titelverteidigerin erneut das Finale. Auch beim Hartplatzturnier in Indian Wells musste sich Sabalenka im Endspiel geschlagen geben.

Bei den Herren treffen am Abend der 24-malige Grand-Slam-Turniergewinner Novak Djokovic aus Serbien und der Tscheche Jakub Mensik im Finale aufeinander. Djokovic könnte im Falle eines Siegs den 100. Titel seiner Karriere feiern.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.