Nach jahrelanger Haft

(Archiv) Swetlana Tichanowskaja, Oppositionsführerin aus Belarus, hält ein Foto ihres inhaftierten Ehemanns Sergej Tichanowski hoch. (dpa/ Vondrouš Roman)

Laut der Nichtregierungsorganisation Wjasna sind noch 13 weitere politische Gefangene freigelassen worden. Zuvor hatte der US-Sondergesandte Kellogg den belarussischen Machthaber Lukaschenko besucht. Dem unabhängigen Internetportal "Nascha Niwa" zufolge steht Tichanowskis Freilassung in Zusammenhang mit dem Besuch Kelloggs. Der 46-jährige war im Mai 2020 festgenommen worden, nachdem er angekündigt hatte, bei der wenige Monate später stattfindenden Präsidentschaftswahl gegen Machthaber Lukaschenko zu kandidieren. Tichanowskaja trat an Stelle ihres Mannes als Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl 2020 an. Sie lebt im Exil.

Trotz massiver Betrugsvorwürfe wurde Lukaschenko nach der Abstimmung im August 2020 offiziell zum Sieger erklärt, was bis dahin beispiellose Massenproteste auslöste. Sie wurden gewaltsam niedergeschlagen, tausende Regierungskritiker wurden festgenommen oder flohen wie Tichanowskaja ebenfalls ins Exil.

Dank an Trump

Im Dezember 2021 wurde der Blogger und Regierungsgegner dann zu 18 Jahren Haft unter anderem wegen der Organisation von Massenunruhen verurteilt. Seine Frau dankte nun US-Präsident Trump und der EU für die Unterstützung zur Freilassung ihres Mannes.

Wegen Lukaschenkos unerbittlichen Vorgehens gegen die Opposition und wegen seiner Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der Westen eine Reihe von Sanktionen gegen Belarus verhängt.

